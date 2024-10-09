Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.
Указ о награждении Лукашенко Путин подписал в августе. Как следует из документа, президент Белоруссии был удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.