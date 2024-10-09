США устроили полный облом: почему Зеленский решил отменить второй «саммит мира»

Киев отменил запланированный на ноябрь 2024 года второй «саммит мира» по урегулированию конфликта на Украине, заявила советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Дарья Заривная. По ее словам, мероприятие не состоится, но все для его подготовки уже должно быть готово — до ноября руководство страны планирует учесть все аспекты, которые для этого необходимы. Почему Украина решила отменить саммит и о чем это говорит, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.
Он отметил, что фактически мероприятие не отменено, а просто перенесено. Конечно, он не имел большого значения — скорее, это был информационный повод для Зеленского, чтобы заявить о «всемирной поддержке» его «плана мира».
— Тогда он состоял из десяти пунктов, и кто-то подписал его, а кто-то нет. Потом время от времени об этом напоминали: гордо заявляли, что еще какое-то государство в Океании присоединилось к подписанию, — указал эксперт.
Однако даже сторонники Украины пришли к мнению, что этот саммит без участия России потерял смысл с самого начала. И тогда заговорили о втором саммите мира.
— Причем интересно, что идея о том, чтобы провести какую-то международную встречу по проблемам мира на Украине подразумевала обязательное участие в ней России. Это высказывали Китай, Индия, Бразилия. Но это было отвергнуто, — напомнил собеседник «ВМ».
Вместо этого Украина захотела провести второй саммит, на который Россию приведут в качестве участника с повинной головой, который выслушает указания и выполнит план Зеленского.
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— Руководство России к этому саммиту относилось с иронией. Хотите — проводите. Вы хотите нас пригласить, мы посмотрим, о чем там будут говорить. Вот и все. И сейчас, когда Зеленский сократил свои десять пунктов плана мира до плана победы из пяти пунктов, да еще в нем один пункт является секретным, Украина начала трубить, что теперь пройдет второй саммит мира, — объяснил политолог.
Предполагалось, что Зеленский уже представил свой «план победы» в Соединенных Штатах Америки, затем обсудит его дополнительно с Вашингтоном, после чего и будет саммит мира.
— И вдруг полный облом. Президент США Джо Байден в Германию не прилетает, где планировалась встреча его с Зеленским. Очередная встреча о помощи Украине на авиабазе «Рамштайн» в Германии отложена. И, соответственно, сразу отсюда стала непонятна судьба саммита, — подчеркнул эксперт.
Теперь Киев трактует это таким образом, что якобы идут двусторонние переговоры. Украина планировала пригласить более 100 стран, подписать со всеми соглашения, а потом, когда все будет обобщено, представить решение на саммите. Светов считает, что этот саммит так и не состоится.
— Дело в том, что мы всегда думали о том, влияют ли американские выборы на судьбу конфликта на Украине. Мы достаточно к этому относились осторожно, считая, что кто бы ни победил, он все равно будет поддерживать Украину. То есть он не признает победу России. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп или Камала Харрис не сделают этого, потому что для них это политическое самоубийство, — рассказал политолог.
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Сейчас американские политики очень осторожно взвешивают, в чью пользу пойдет то, что происходит на Украине. Недавно Трамп встретился с Зеленским — пусть и с пренебрежением, но советники кандидата в президенты США уловили, что у определенной части республиканских избирателей есть желание поддерживать Украину.
— С другой стороны, Харрис аккуратна, потому что она знает, что у части демократических избирателей нет желания поддерживать Украину. И какой был главный упрек в адрес администрации Байдена — что в стране происходят наводнения и ураганы, а они тратят деньги на помощь Украине, но не помогают США, — добавил собеседник «ВМ».
Поэтому в Вашингтоне зацепились за ураган, который идет на Флориду, чтобы продемонстрировать: видите, для нас настолько внутренние дела важны, что мы откладываем даже государственный визит в Германию.
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— Это же не просто поездка была, а государственный визит президента США в Федеративную Республику Германии. Такого визита не было 40 лет, и его поэтому так анонсировали. И вдруг откладывается, потому что для Байдена ураган во Флориде важнее всего. Это игры внутренние совершенно, где Украина не на первом месте в числе причин, по которым визит был отложен, — заключил Светов.