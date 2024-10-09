США устроили полный облом: почему Зеленский решил отменить второй «саммит мира»

— Дело в том, что мы всегда думали о том, влияют ли американские выборы на судьбу конфликта на Украине. Мы достаточно к этому относились осторожно, считая, что кто бы ни победил, он все равно будет поддерживать Украину. То есть он не признает победу России. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп или Камала Харрис не сделают этого, потому что для них это политическое самоубийство, — рассказал политолог.