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ЕП призвал скорее принять Молдавию в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Депутаты Европарламента в резолюции о якобы имеющих место попытках России вмешаться в ситуацию в Молдавии традиционно призвали к преследованию молдавской оппозиции, а также заявили о необходимости ускорить интеграционный процесс вступления республики в Евросоюз (ЕС).

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.

«Европарламент решительно осуждает эскалацию вредоносной деятельности России, вмешательство и гибридные операции, перед тем как граждане Молдавии пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать на президентских выборах страны и конституционном референдуме об интеграции в ЕС 20 октября… Депутаты призывают ЕС и его государства-члены обеспечить предоставление всей необходимой помощи Молдавии для укрепления ее институциональных механизмов и способности реагировать на гибридные угрозы… Поскольку переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией уже начались, депутаты Европарламента призывают к более быстрому процессу и своевременной организации межправительственных конференций», — указывается в документе.

В нем также содержится призыв «к дополнительным санкциям против политических деятелей, дестабилизирующих ситуацию в Молдавии».

Бездоказательно в очередной раз обвинив Россию в неких попытках «подрыва предстоящего избирательного процесса, чтобы заставить молдаван проголосовать против более тесных связей с ЕС», а также заявив о якобы «подкупе избирателей» со стороны молдавской оппозиции, депутаты, тем не менее, сами призвали ЕС активно финансировать усилия Кишинева по вступлению в Евросоюз, а также поддерживать лояльных властям журналистов и представителей гражданского общества.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

ЕС