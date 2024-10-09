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Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил Лукашенко

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что Минск очень ценит поддержку России и никогда не отворачивался от Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают», — сказал он после вручения ему президентом РФ Владимиром Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония награждения прошла в Кремле.

Как подчеркнул Лукашенко, Белоруссия — надежный союзник. «Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего… Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко Александр
Путин Владимир