Белоруссия никогда не отворачивалась от России, заявил Лукашенко

«Белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России. Вы и ваши коллеги это хорошо знают», — сказал он после вручения ему президентом РФ Владимиром Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония награждения прошла в Кремле.