Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир

«Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, — Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы», — сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.