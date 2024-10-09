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Лукашенко: Белоруссия и Россия стоят в авангарде борьбы за справедливый мир

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир.

Источник: © РИА Новости

В среду в Кремле российский президент Владимир Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот орден — высшая государственная награда Российской Федерации.

«Успешно развивается наше уникальное интеграционное объединение, которое мы строим, — Союзное государство. Сегодня мы вместе ведем борьбу за справедливый мир. И союз Беларуси и России стоит в авангарде этой жестокой и очень серьезной борьбы», — сказал Лукашенко во время церемонии награждения в Кремле.

Он отметил, что Белоруссия и Россия за последние годы смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями.

Глава белорусского государства подчеркнул, что альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет.

«При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений», — подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия и Россия не потеряли общее Отечество, на пространстве которого волею судеб существуют два государства, они могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств, заключил он.

Лукашенко Александр
Путин Владимир