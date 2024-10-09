Украина заявила о планах до конца года провести мирный саммит с Москвой

«Одной из важнейших целей этого саммита является достижение справедливого мира в Украине. Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной сядут и составят список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира в Украине, и они обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка», — сказал он.