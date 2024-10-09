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Лукашенко пожелал Путину новых больших побед

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому коллеге Владимиру Путину новых больших побед.

Источник: © РИА Новости

«Я желаю вам, прежде всего, россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых больших побед», — сказал он.

В среду Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.

Лукашенко Александр
Путин Владимир