Лукашенко пожелал Путину новых больших побед

В среду Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле. Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.