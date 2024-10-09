Кто в Казахстане в ответе за сохранность госсекретов

Депутат мажилиса Парламента РК Марат Башимов обратился к генпрокурору и председателю КНБ. Он отметил, что «некоторые секретоносители “разгуливают” по всему миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур, и при этом у общества складывается впечатление, что они не несут никакой ответственности и не принимаются никакие меры по контролю за распространением государственных секретов. Сейчас, как сказал мажилисмен, допуск к госсекретам имеют не только госслужащие, но и многие представители олигополии, адвокаты, служащие квазигоссектора и другие физические лица, передаёт BaigeNews.kz.