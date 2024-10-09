Кто в Казахстане в ответе за сохранность госсекретов

«В соответствии со статьёй 37 Закона за ними юридически закреплены и ими приняты на себя письменные обязательства перед государством по неразглашению доверенных им сведений, составляющих государственные секреты. Нарушение данных обязательств влечёт строгую уголовную ответственность — лишение свободы на срок до восьми лет. Как осуществляется контроль за ними? Каким образом проверяется соблюдение ими обязательств по нераспространению госсекретов? Достаточно ли данные вопросы урегулированы в законодательстве нашей страны?».
Он попросил главу КНБ и генерального прокурора предоставить информацию по проводимой работе в данном направлении за последние пять лет. Кроме того, его заинтересовала, позиция возглавляемых ими структур по вопросу дополнительного урегулирования вопросов ответственности секретоносителей.