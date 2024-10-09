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Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября

Лукашенко получил от Путина орден Андрея Первозванного в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин наградил президента Беларуси Александра Лукашенко высшей государственной наградой России орденом Святого апостола Андрея Первозванного, пишет БелТА. Торжественная церемония состоялась в Кремле 9 октября.

Напомним, что орден Андрея Первозванного является высшим государственным орденом России, и был учрежден в конце XVII века Петром I в честь апостола Андрея Первозванного.

Орден белорусскому президенту вручил Владимир Путин. Орденом по статуту могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели, другие граждане России за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Также орденом награждают глав и руководителей правительств зарубежных стран за «выдающиеся заслуги перед Россией».

С 1998-го орден Андрея Первозванного были награждены 26 человек, в том числе, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, экс-руководители Азербайджана и Казахстана Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.

Ранее мы писали о том, что Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.

Также президент Беларуси сказал о единодушии в СНГ по глобальным вопросам: «Был разговор без обиняков».

А еще президент России Владимир Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией.