Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября

Орден белорусскому президенту вручил Владимир Путин. Орденом по статуту могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели, другие граждане России за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Также орденом награждают глав и руководителей правительств зарубежных стран за «выдающиеся заслуги перед Россией».