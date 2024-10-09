Директора Фонда капремонта Воронежской области наградили медалью Минстроя РФ

В среду, 9 октября, директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Олега Теплякова наградили медалью Минстроя РФ. Торжественная церемония прошла в Общественной палате России в рамках совместного заседания Общественного совета при Минстрое РФ и региональных общественных организаций в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.
Награду, посвященную 10-летию образования Минстроя России, Олегу Теплякову вручили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.
— Таким образом была отмечена системная и плодотворная работа директора регионального фонда капремонта не только в качестве руководителя организации, но и в качестве члена экспертного совета Ассоциации региональных операторов капитального ремонта, — отметили в областном министерства ЖКХ и энергетики.
Олег Тепляков руководит Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области с мая 2019 года. На этой должности он сменил Владимира Левцева.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в текущем году в регионе капитально отремонтируют системы электроснабжения в 192 многоэтажках. Общая стоимость работ составит 605,6 млн рублей. При капитальном ремонте системы электроснабжения в доме полностью меняется проводка, устанавливаются современные и соответствующие всем действующим требованиям безопасности распределительные щиты. Работы пройдут, в частности, в многоэтажках, где в 2023 году были заменены лифты.