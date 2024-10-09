Директора Фонда капремонта Воронежской области наградили медалью Минстроя РФ

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в текущем году в регионе капитально отремонтируют системы электроснабжения в 192 многоэтажках. Общая стоимость работ составит 605,6 млн рублей. При капитальном ремонте системы электроснабжения в доме полностью меняется проводка, устанавливаются современные и соответствующие всем действующим требованиям безопасности распределительные щиты. Работы пройдут, в частности, в многоэтажках, где в 2023 году были заменены лифты.