Токаев отошел от попыток политизировать транспортные коридоры — политолог

— Я считаю, что это один из ключевых аспектов, на который можно обратить внимание из речей лидеров Совета. Я бы также обратила внимание на вопросы исторической памяти и на концепцию по антитеррору, которую предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Но, говоря о логистике, Касым-Жомарт Токаев сделал замечательную вещь: он отошел от попыток политизировать транспортные коридоры. Мы ведь часто видим в информационном пространстве, что проект Срединного коридора продвигается как проект анти-России, о проекте «Север-Юг» говорят как о гибнущем коридоре, и что вскоре по нему не будет возможности поставлять товары. Я думаю, что здесь мы наблюдаем, как формируется новый многополярный мир. Транспортные коридоры обеспечат новые возможности для экспорта, что будет во благо и для производителей товаров, и для тех, кому эти товары нужны, и для тех стран, через которые эти коридоры проходят. Для Казахстана это крайне важно, потому что наше положение сегодня дает нам очень большой геополитический плюс, который позволит решать многие вопросы, связанные с необходимостью диверсификации собственных экономик и насыщения собственных рынков.