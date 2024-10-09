Токаев отошел от попыток политизировать транспортные коридоры — политолог

Качественная синхронизация таких глобальных проектов, как «Один пояс — Один путь», «Север — Юг», Транскаспийский маршрут и другие, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на евразийском континенте. О важности скорейшей разработки Концепции сопряжения главных транспортных артерий на территории СНГ высказался Касым-Жомарт Токаев, выступая на Совете глав государств СНГ.
Научный руководитель проектов Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг», политолог Таисия Мармонтова назвала эту инициативу казахстанского президента одной из ключевых на встрече лидеров стран СНГ в Москве.
— Президент Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление перед лидерами стран Содружества Независимых Государств с призыва «воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие». Как вы прокомментируете эти слова казахстанского президента?
— Это выступление очень хорошо следует публичной риторике и стилю политического лидера Касым-Жомарта Токаева. Как опытнейший кадровый дипломат, как государственник, как лидер своего народа, он всегда следует идеям прагматизма, корректности и максимальной выдержанности. Эта стратегия позволяет ему сохранить свой имидж и хорошие, добрые отношения с главами других государств. Я думаю, для других лидеров — это прекрасный урок, как формировать свой имидж и не провоцировать на ненужные эмоции и излишние «пафосные» заявления, которые могут иметь кумулятивный эффект и в эпоху нестабильности и большого числа конфликтов могут повлиять самым непредсказуемым образом.
— Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что СНГ приобрело широкое международное признание как эффективная региональная организация, которая вносит весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития. По вашему мнению, что можно считать главным достижением СНГ как организации и в чем ее востребованность сегодня?
— СНГ в свое время была создана как организация, которая должна была обеспечить цивилизованный «развод» советских республик. В этом отношении СНГ прекрасно сыграло свою роль. Как отметил глава государства в своей речи на Совете глав государств в Москве, у нас есть отрицательный пример — то, что произошло на Балканах в 90-х годы прошлого столетия, и есть положительный пример — то, что случилось в Евразии. Мы сохранили единое экономическое, культурное, геостратегическое пространство, которое позволяет независимым государствам, которые 30 лет назад были республиками одного Советского союза, успешно решать задачи своего социально-экономического развития.
— Президент Казахстана отметил в своей речи переговоры между Азербайджаном и Арменией, завершение юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии. Как вы думаете, почему президент акцентирует на этом внимание?
— Очень интересный момент по поводу переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Чем известна в мире Астана? Тем, что Астана — это удачная площадка для целого ряда переговоров. В свое время мы сказали о том, что диалог по сирийскому процессу завершился и достигнуты определённые успехи. Так вот нет, участники диалога по Сирии снова обратились к Астане за помощью в организации переговоров. Факт того, что Армения и Азербайджан, выбрав принцип решать свои проблемы на мирной территории, обратились за помощью к Астане, — это показатель того, что нам доверяют и у нас высокий авторитет. В пользу этого говорит и то, что именно казахстанская модель мира и межэтнического согласия в свое время была презентована с высокой трибуны ООН как пример существования наций и этносов в мультикультурном государстве.
— Что вы думаете о предложении Касым-Жомарта Токаева запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой будут ежегодно проводиться торговые мероприятия в различных городах стран СНГ с приглашением ремесленников и аграриев всего Евразийского региона? Как вариант первой локации он предложил казахстанский город Тараз.
— «Ярмарка содружества» — это классная идея, потому что сегодня очень остро стоят, с одной стороны, проблемы продовольственной безопасности, с другой стороны — вопросы промышленной кооперации и налаживания площадок для взаимодействия. Такое предложение, как «Ярмарка Содружества», если она заработает и будет успешна, будет ответом «диванным» хейтерам, которые говорят о том, что СНГ не нужно, оно себя исчерпало и на этом нужно закончить. Я всегда говорила и буду говорить о том, что СНГ должно существовать и должно быть равной площадкой, которая дает возможности реализовывать разного уровня интеграционные, экономические, политические, культурные проекты. И предложение главы государства позволит стать драйвером, который придаст импульс развитию интеграционных процессов на уровне СНГ.
— Концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств — участников СНГ. Президент Казахстана высказал мнение на Совете глав стран СНГ, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. Насколько реалистична и перспективна эта концепция, на ваш взгляд?
— Я считаю, что это один из ключевых аспектов, на который можно обратить внимание из речей лидеров Совета. Я бы также обратила внимание на вопросы исторической памяти и на концепцию по антитеррору, которую предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Но, говоря о логистике, Касым-Жомарт Токаев сделал замечательную вещь: он отошел от попыток политизировать транспортные коридоры. Мы ведь часто видим в информационном пространстве, что проект Срединного коридора продвигается как проект анти-России, о проекте «Север-Юг» говорят как о гибнущем коридоре, и что вскоре по нему не будет возможности поставлять товары. Я думаю, что здесь мы наблюдаем, как формируется новый многополярный мир. Транспортные коридоры обеспечат новые возможности для экспорта, что будет во благо и для производителей товаров, и для тех, кому эти товары нужны, и для тех стран, через которые эти коридоры проходят. Для Казахстана это крайне важно, потому что наше положение сегодня дает нам очень большой геополитический плюс, который позволит решать многие вопросы, связанные с необходимостью диверсификации собственных экономик и насыщения собственных рынков.
— По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности. Что вы думаете об этой инициативе?
— Я думаю, что это хорошо ложится в логику развития разноуровневых, разноскоростных и разнонаправленных процессов интеграции, которые происходят как в рамках ЕАЭС, ОДКБ (по линии военно-политической интеграции), так и в рамках СНГ. Если до недавнего времени мы говорили, что евразийский регион — это формирующийся регион, то сегодня уже можно говорить, что регион сформировался. Соответственно в новых условиях появились новые вызовы и угрозы безопасности, тем более, что само понятие безопасности изменяется и все более систематизируется, появляются новые аспекты. Концепция евразийской безопасности как стратегический документ позволит нам смотреть на перспективу.