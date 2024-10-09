Путин вручил Лукашенко в Кремле орден апостола Андрея Первозванного

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым орденом и высшей наградой в Российской империи. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек, из них около половины были иностранными подданными. После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Восстановлен указом президента Бориса Ельцина от 1 июля 1998 года.