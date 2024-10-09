Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российского коллегу Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих интересов, добрососедства и дружбы.

Источник: © РИА Новости

«Так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовекового добрососедства и дружбы», — сказал он после вручения ему Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле.

Лукашенко отметил, что более чем 300-летняя история этого ордена, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали Отечество, обязывают его всеми силами укреплять союз и единство с РФ.

Лукашенко Александр
Путин Владимир