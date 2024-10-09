Лукашенко заверил Путина, что будет стоять на страже общих интересов

«Так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовекового добрососедства и дружбы», — сказал он после вручения ему Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле.