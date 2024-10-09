Лукашенко заявил, что Запад не смог удушить Беларусь и Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил крах планов Запада удушить Беларусь и Россию, сообщает пресс-служба президента.
Так, на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным Александр Лукашенко отметил, что главным выводом во взаимоотношениях Беларуси и России является провал планов Запада по удушению стран в экономическом плане.
— Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось. Они уже сами это признают, — указал он.
При этом Лукашенко согласился со словами Путина о том, что ранее правильно была сделана ставка после распада СССР на сохранение и развитие того, что было, и что это пригодилось. Он подчеркнул, что сейчас Беларусь и Россия вместе работают по многим направлениям, производят товары, которые в основном находят спрос в России.
— Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим. От сельского хозяйства до микроэлектроники. Вы правильно об этом сказали, — прокомментировал белорусский лидер.
И здесь напомнил о прежних договоренностях между странами усилить кооперации на перспективу по многим вопросам, что сейчас осуществляется.
А еще президент России Владимир Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией.
И президент Беларуси сказал о единодушии в СНГ по глобальным вопросам: «Был разговор без обиняков».
Также Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.