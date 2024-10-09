Лукашенко заявил, что Запад не смог удушить Беларусь и Россию

При этом Лукашенко согласился со словами Путина о том, что ранее правильно была сделана ставка после распада СССР на сохранение и развитие того, что было, и что это пригодилось. Он подчеркнул, что сейчас Беларусь и Россия вместе работают по многим направлениям, производят товары, которые в основном находят спрос в России.