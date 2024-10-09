Губернатор Глеб Никитин пожелал бывшему мэру Дзержинска успехов на новом месте

Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
Напомним, Иван Носков покинул пост мэра Дзержинска в начале октября. Он подвел итоги своей работы, в частности, напомнил о строительстве в городе двух школ, бассейна, замене тепловых сетей и газификации поселка Пыра. Теперь Иван Носков занял кресло первого замглавы Самары.
Губернатор поблагодарил бывшего мэра за вклад в развитие Дзержинска.
«Он многое сделал для поддержки промышленников и привлечения инвестиций. Неравнодушие и хозяйственность, привязанность к месту и неподдельная забота о людях — важные качества для любого управленца, но особенно ценные для работы в муниципалитете».
Глава региона отметил, что переход Носкова в команду Самарской области является для него движением вперед.
«Обязательно продолжим взаимодействие, всегда готов помогать и поддерживать! Самару и Нижний связывают добрые взаимоотношения и партнерство в разных сферах», — написал губернатор.
Напомним, что временным главой Дзержинска до назначения мэра стал Глеб Андреев.