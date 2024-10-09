«Два-три вопроса». Лукашенко хочет с Путиным расставить точки над «i» по основным вопросам

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину расставить точки над «i» по основным вопросам, сообщает пресс-служба президента.
Так, на встрече в Кремле Лукашенко поддержал тезис Путина о том, что мир меняется бешеными темпами. И заметил, что, в связи с этим, возникают как новые угрозы, так и новые возможности, но появляются и новые вопросы.
— Естественно, появляются вопросы, которые надо решать, — заметил белорусский лидер.
Также Лукашенко сказал о том, что сколько бы не проходило встреч с российским президентом, всегда половина разговоров касаются внутренних дел — благосостояние белорусов и россиян, а также вопросов безопасности.
Еще белорусский президент на встрече 9 октября высказался о том, что на данный момент между странами «совсем немного вопросов». При этом Лукашенко сказал Путину, что хочет по нескольким вопросам расставить точки над «i».
— Два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим с вами. Да и надо поставить точки над «i» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях, — констатировал президент Беларуси.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко и Путин проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября.
Также Лукашенко заявил, что Запад не смог удушить Беларусь и Россию.
А еще президент России Владимир Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией.