МИД заявил о доказательствах участия США и Британии в подрыве «Северных потоков»

«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, — сказала Захарова. — Потому что мы неоднократно предлагали всем взаимодействие, делали это не только публично, но и по соответствующим установленным правовым каналам между правоохранительными органами, обращались многократно. Поддерживали эти юридические запросы политически и публично, получили ноль в ответ».
«Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь те, кто ведут расследования за рубежом, в Германии, в Дании и Швеции это все понятно уже, но в Германии должны были быть заинтересованы в обмене материалами, в получении данных от нас, в предоставлении нам соответствующей информации, — отметила дипломат. — И мы были к этому не просто готовы, а мы на этом настаивали».
«Мало того, мы готовы были все, что у нас имеется, предоставлять по линии инициированного нами расследования под эгидой ООН, — обратила внимание она. — Но ведь и это тоже Западом было заблокировано. Поэтому мы свое расследование ведем, соответствующие данные, о которых говорят представители российских государственных органов, в частности [глава СВР] Сергей Нарышкин, естественно, у нас имеются. Фактологическая база тоже существует. Как этим всем распорядиться: помимо нашего национального расследования, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации. Они (Запад — прим. ТАСС) себя сами лишили возможности получать от нас соответствующую информацию».
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания напрямую причастны к теракту на «Северных потоках». Директор СВР информировал, что при организации, подготовке и проведении подрыва были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб. По его словам, в американской администрации «сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего Германии от России».