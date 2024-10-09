МИД заявил о доказательствах участия США и Британии в подрыве «Северных потоков»

«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, — сказала Захарова. — Потому что мы неоднократно предлагали всем взаимодействие, делали это не только публично, но и по соответствующим установленным правовым каналам между правоохранительными органами, обращались многократно. Поддерживали эти юридические запросы политически и публично, получили ноль в ответ».