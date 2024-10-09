В ЕС разъяснили суть нового санкционного режима против России

Ранее директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова заявила РБК, что правовая основа нового санкционного режима ЕС была заложена ранее. «В частности, еще в 2019 году Советом ЕС был введен режим по борьбе с кибератаками. Так что новый механизм закрепляет лишь более широкие основания для введения рестрикций. При этом даже инструментарий остается прежним, то есть заморозка активов, ограничения в передвижении на территории ЕС и т. д. », — отметила политолог.