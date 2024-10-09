Румыния закроет генконсульство в Ростове-на-Дону

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону будет закрыто 14 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на Министерство иностранных дел России. Отмечается, что РФ денонсировала соглашение об открытии этого диппредставительства еще в декабре 2023 года.