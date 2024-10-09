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Румыния закроет генконсульство в Ростове-на-Дону

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону будет закрыто 14 октября, сообщает «Ъ» со ссылкой на Министерство иностранных дел России. Отмечается, что РФ денонсировала соглашение об открытии этого диппредставительства еще в декабре 2023 года.

Согласно информации Министерства иностранных дел России, функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве.

«Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения», — цитирует издание официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая отметила на брифинге, что Россия денонсировала соглашение в ответ на «недружественные действия властей Румынии».