Румыния закроет генконсульство в Ростове-на-Дону

Согласно информации Министерства иностранных дел России, функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству Румынии в Москве.
«Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения», — цитирует издание официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая отметила на брифинге, что Россия денонсировала соглашение в ответ на «недружественные действия властей Румынии».