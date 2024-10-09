Журналист рассказал, как Байден обматерил Обаму за политику по Украине

Обама еще в 2023 году говорил, что многие русскоязычные жители Крыма в 2014 году поддерживали присоединение полуострова к России. По его словам, произошедшее тогда нашло «некоторое понимание в Европе» с учетом того, что большая часть жителей Крыма «были этническими русскими и говорили по-русски». В то же время он подчеркивал, что ситуация тогда отличалась о той, которая продолжается с февраля 2022 года.