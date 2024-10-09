По словам главы региона, при этом самостоятельность районов ограничена, а на решение проблем надо больше времени. Чтобы исправить ситуацию, в Самаре введут одноуровневую систему местного самоуправления, а для этого создадут рабочую группу из правительства региона и мэрии Самары, депутатов.