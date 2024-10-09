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В Самаре введут одноуровневую систему местного самоуправления

Губернатор назвал процесс управления городским хозяйством в Самаре неэффективным.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют изменить действующую систему местного самоуправления. Об этом стало известно на заседании областного правительства 9 октября. Сейчас в Самаре работает двухуровневая система управления, когда каждый внутригородской район является отдельным муниципалитетом.

— Как показал многолетний опыт, а также опыт последних четырех месяцев это сделало процесс управления городским хозяйством неэффективным, — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, при этом самостоятельность районов ограничена, а на решение проблем надо больше времени. Чтобы исправить ситуацию, в Самаре введут одноуровневую систему местного самоуправления, а для этого создадут рабочую группу из правительства региона и мэрии Самары, депутатов.