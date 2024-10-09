В Татарстане устранили расхождения в названиях населенных пунктов

На федеральном уровне данные населенных пунктов вносят в Государственный каталог географических названий. В докладе на заседании Госсовета РТ министр юстиции Рустем Загидуллин заявил: с 2019 по 2022 годы приведены к единообразию названия населенных пунктов Татарстана в республиканском реестре и государственном каталоге географических наименований.