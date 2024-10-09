В Татарстане устранили расхождения в названиях населенных пунктов

На федеральном уровне данные населенных пунктов вносят в Государственный каталог географических названий. В докладе на заседании Госсовета РТ министр юстиции Рустем Загидуллин заявил: с 2019 по 2022 годы приведены к единообразию названия населенных пунктов Татарстана в республиканском реестре и государственном каталоге географических наименований.
Расхождения установлены в наименованиях 38 населенных пунктов в 21-м районе. Основные связаны с использованием дефиса, строчными и прописными буквами и с изменением букв в соответствии с исторически сложившимся названием.
Были изучены справочники административно-территориального деления, архивные данные и акты органов власти. Корректировку наименований вели с учетом исторических данных, экспертизы Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ. Учитывалось и мнение населения, уточнил Загидуллин.
В трех населенных пунктах, в связи с выбором гражданами наименований, содержащихся в каталоге, внесли изменения в законы Татарстана об установлении границ и статусе муниципальных образований. В других случаях сохранили наименования республиканского реестра.
Завершена работа по устранению расхождений наименований населенных пунктов, заключил министр.