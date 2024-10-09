Туск: на польско-белорусской границе ежедневно слышны выстрелы

Видеозапись изучена, и есть сомнения в том, что стрельба велась из огнестрельного оружия, сказал он РИА Новости, пояснив, что «звук выстрела (…) слишком слабый для калибров, применяемых польскими пограничниками и военными». При этом сотрудник Погранстражи Польши отметил, что польские силовики иногда делают предупредительные выстрелы в воздух, чтобы отпугнуть мигрантов, но в этом случае ранение человека исключено.