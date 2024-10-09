Туск: на польско-белорусской границе ежедневно слышны выстрелы

«На этой границе ежедневно слышны выстрелы. Ежедневно».
При этом он не уточнил, с чьей стороны и по кому ведется стрельба.
Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что проводит расследование в связи с появившейся информацией о возможном применении польскими силовиками оружия против людей, находившихся находились на территории республики вблизи границы Польши. Комитетом была обнародована видеозапись, на которой отчетливо слышно, как польский силовик заряжает оружие, после чего производит выстрел в сторону человека (предположительно, мигранта) возле пограничного заграждения.
На заявления ГПК Беларуси Пограничная стража Польши ответила, что задействованные в охране границы силовики никогда не открывали огонь по мигрантам.
«Ни вчера, ни в другие дни польские пограничники, солдаты или полицейские, выполняющие задачи по охране границы Польши с Беларусью, не открывали огонь по нелегальным мигрантам», — заявил представитель польского ведомства.
Видеозапись изучена, и есть сомнения в том, что стрельба велась из огнестрельного оружия, сказал он РИА Новости, пояснив, что «звук выстрела (…) слишком слабый для калибров, применяемых польскими пограничниками и военными». При этом сотрудник Погранстражи Польши отметил, что польские силовики иногда делают предупредительные выстрелы в воздух, чтобы отпугнуть мигрантов, но в этом случае ранение человека исключено.
Ситуация на границе.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились тысячи мигрантов, намеревающихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы регулярно пытаются проникнуть в Польшу.
При этом Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе. Беларусь отвергает эти обвинения, констатируя факты жестоко обращения польских силовиков с мигрантами. Также в Минске подчеркивают, что Польша искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».