The Economist: что выборы в США значат для мировой торговли

С юридической точки зрения у Трампа должен быть довольно простой путь к повышению тарифов для Китая. Например, он может счесть, что Китай нарушает торговое соглашение, подписанное во время его первого президентского срока, и повысить тарифы в качестве наказания. А вот путь к универсальным тарифам более опасен. Как полагают некоторые эксперты, Трамп может объявить дефицит торгового баланса США чрезвычайной ситуацией, что позволит ему сослаться на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act). Но компании, скорее всего, оспорят это в суде. Так что в конечном счете Трампу, возможно, придется убедить конгресс закрепить тарифы в законе.