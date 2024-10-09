The Economist: что выборы в США значат для мировой торговли

Как пишет издание, Дональд Трамп, несомненно, более радикальный из двух кандидатов: его позиция в отношении торговых пошлин позволит вернуть экономическую стратегию США почти на сто лет назад. Камала Харрис придерживается менее радикальных взглядов, но все же считает, что Америке поможет мягкий протекционизм, включающий субсидии для привилегированных отраслей.
Он начал с пошлин на стиральные машины и солнечные батареи, затем перешел к стали и алюминию и под конец ввязался в торговую войну с Китаем. И это, возможно, было лишь прелюдией к тому, на что он решится во время второго президентского срока.
Трамп пообещал ввести пошлины на весь импорт в Америку. Ранее в ходе предвыборной кампании он заявил, что универсальная пошлина может составить 10%, а недавно повысил ставку до 20%.
Он также ратует за лишения Китая статуса наиболее благоприятствуемой нации (одна страна обещает другой, что будет относиться к ней так же, как относится к любой другой стране, которая получает преференциальный режим — Прим. ред.), что ударит по основам и без того ослабленной Всемирной торговой организации.
С юридической точки зрения у Трампа должен быть довольно простой путь к повышению тарифов для Китая. Например, он может счесть, что Китай нарушает торговое соглашение, подписанное во время его первого президентского срока, и повысить тарифы в качестве наказания. А вот путь к универсальным тарифам более опасен. Как полагают некоторые эксперты, Трамп может объявить дефицит торгового баланса США чрезвычайной ситуацией, что позволит ему сослаться на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act). Но компании, скорее всего, оспорят это в суде. Так что в конечном счете Трампу, возможно, придется убедить конгресс закрепить тарифы в законе.
Многие республиканцы по-прежнему скептически относятся к экономическим последствиям введения пошлин. Но у Трампа есть один аргумент, который их заинтересует: торговые пошлины помогут компенсировать снижение налогов, которого они добиваются.
Проблема в том, что пошлины негативно скажутся на ВВП США, особенно если учесть ответные меры других стран. Торговая политика Трампа направит экономику по спорному и рискованному пути.
Когда в 2020 году Трамп пересмотрел торговое соглашение США с Мексикой и Канадой (Североамериканское соглашение о свободной торговле, НАФТА — Прим. ред.), Харрис была одной из десяти сенаторов, проголосовавших против него. Они тогда утверждали, что соглашение особенно слабо защищает окружающую среду.
Как и Байден, Харрис не проявляет энтузиазма в отношении традиционных торговых переговоров.
При этом Харрис ссылается на оценки, согласно которым универсальная пошлина повысит цены для типичной американской семьи примерно на 4000 долларов в год.
Позиция Харрис, видимо, во многом основывается на подходе президента Джо Байдена к торговле на двух фронтах. Во-первых, она призывает к субсидированию для наращивания производственной мощи страны. Она называет это налоговым кредитом «Америка вперед» и утверждает, что это позволит направить десятки миллиардов долларов на то, чтобы помочь США добиться успеха в «отраслях будущего», включая экологически чистую энергетику.
Во-вторых, Харрис с готовностью принимает карательные торговые меры против Китая, «когда он нарушает правила», как она выразилась. Подразумевается, что она продолжит поддерживать торговые пошлины для Китая, аналогичные тем, которые Белый дом недавно ввел среди прочего в отношении китайских электромобилей и полупроводников.
Все это может привести к тому, что у мира сложится довольно обескураживающее представление о том, куда движется Америка в области торговли. При Трампе США продолжат возводить тарифные барьеры. В свою очередь Харрис не так сильно заинтересована в создании торговых стен, но и мосты наводить она не собирается.