ЦИК начала печать бюллетеней для голосования в Молдове 20 октября

Бюллетени для выборов президента и конституционного референдума в дальнейшем будут распространены по избирательным участкам страны.
Для каждого типа голосования ЦИК изготовит 2 819 996 бюллетеней. Из них 2 137 641 бюллетень будет напечатан на румынском языке, 676 979 — на русском, 115 — на украинском, 3400 — на гагаузском, 870 — на языке ромов и 991 — на болгарском.
Согласно утвержденным ранее ЦИК нормативам, бюллетени будут напечатаны на непрозрачной (матовой) бумаге и будут различаться по цвету: дымчато-серые для президентских выборов и фиолетовые для референдума.
Распространением отпечатанных бюллетеней будут заниматься участковые избирательные бюро через окружные избирательные советы.
Ранее Центризбирком напечатал бюллетени для участков за рубежом и для тех, кто будет голосовать по почте. В понедельник по решению ЦИК часть бюллетеней, предназначавшихся для отправки в Россию и проведения голосования на пяти избирательных участках, были уничтожены. На территории РФ граждане Молдовы смогут принять участие в выборах только на двух пунктах для голосования, которые бдут работать при диппредставительств республики в Москве.
Решение ЦИК о сокращении участков для голосования в РФ.
Ранее Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования на президентских выборах и еврореферендуме, оставив всего пять, тогда как на выборах в 2020 году их было 17. Решение ЦИК в Конституционном суде оспорили депутаты-социалисты, они заявили, что на территории России постоянно проживают, по разным данным, около 400 тысяч граждан Молдовы, и их право на участие в выборах необоснованно ограничено.
Тем не менее МИД Молдовы заблокировал решение ЦИК об открытии пяти участков для голосования на территории Российской Федерации, сославшись на невозможность обеспечить безопасность своих сотрудников в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте и отказавшись от делегирования своих представителей. МИД сообщил, что работать будут всего два избирательных пункта на территории посольства республики в Москве.
В Партии социалистов назвали решение МИД саботажем проведения выборов в Молдове на территории России и заявили, что оставляют за собой право обратиться во все международные организации.
ЦИК частично удовлетворила апелляцию, поданную Партией социалистов, и поручил МИД открыть все пять избирательных участков на территории России. Однако в МИД заявили о своем несогласии с этим решением и о том, что на территории РФ будут работать только два пункта для голосования.
В итоге ЦИК согласился с доводами МИД и постанови открыть только два пункта для голосования в России, которые будут находиться в Москве, 26 тысяч бюллетеней, предназначенных для трех избирательных пунктов в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, были уничтожены.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.