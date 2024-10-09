ЦИК начала печать бюллетеней для голосования в Молдове 20 октября

Ранее Центризбирком напечатал бюллетени для участков за рубежом и для тех, кто будет голосовать по почте. В понедельник по решению ЦИК часть бюллетеней, предназначавшихся для отправки в Россию и проведения голосования на пяти избирательных участках, были уничтожены. На территории РФ граждане Молдовы смогут принять участие в выборах только на двух пунктах для голосования, которые бдут работать при диппредставительств республики в Москве.