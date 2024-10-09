Зеленский рассчитывает на завершение конфликта не позднее 2025 года

В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. В конце сентября перед поездкой в США Зеленский заявил, что у него есть некий «план», который состоит в усилении давления на Россию и который он сначала покажет американскому президенту Джо Байдену. Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что гражданам страны «план» покажут только после того, как его презентуют западным партнерам Киева, при этом некие чувствительные элементы останутся закрытыми для населения страны.