Могут ли пересмотреть призывной возраст в Казахстане

«Вооруженные силы — это не обособленный госорган, в нем отражается все то, что происходит в обществе. И чтобы поднять возраст призыва в армию, нужно будет пересмотреть возраст приема в школу. А если не изменим время приема в школу — в дальнейшем, с 17 до 20 лет, чем он будет заниматься?» — рассуждал тогда замминистра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев.