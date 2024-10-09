В мэрии Новосибирска появится два новых департамента

Сегодня, 9 октября, на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска члены комиссии проголосовали за разделение департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на две структуры. Будет создан департамент транспорта и департамент дорожно-благоустроительного комплекса.