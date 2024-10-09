Мирзиёеву презентовали проект генплана Ташкента: ждем, когда его покажут жителям

Эпопея с разработкой генерального плана Ташкента продолжается. Сегодня проект генплана был презентован Шавкату Мирзиёеву. Чиновники пообещали, что после утверждения документа он будет доступен для всех жителей в геоинформационной системе Градостроительного кадастра и на веб-сайте хокимията Ташкента. Как говорится, поживём — увидим. Сейчас же расскажем, что удалось узнать об изменениях, которые ждут столицу.