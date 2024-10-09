Мирзиёеву презентовали проект генплана Ташкента: ждем, когда его покажут жителям

Проект генплана Ташкента, рассчитанный до 2045 года, предусматривает значительные изменения. На данный момент площадь города составляет 43 822 гектара, а численность населения — более 3 миллионов человек. Эти показатели будут только расти, и новые градостроительные планы учитывают будущее расширение.
Изначальные наработки были представлены президенту ещё в 2022 году, после чего проект был доработан на основе его указаний и рекомендаций. За разработку плана отвечало предприятие «ТошкентбошпланЛИТИ» в сотрудничестве с иностранными специалистами из Сингапура, Великобритании, Турции, Германии, Китая и Нидерландов.
Согласно новому проекту, территория Ташкента будет разделена на три зоны:
Зона консервации: сохранение объектов культурного наследия, исторических зданий, зеленых зон.
Зона реконструкции: возможность дополнительного строительства на основе мастер-планов.
Зона реновации: снос ветхого жилья и старых зданий с последующим строительством нового жилья и ремонтом объектов.
Одна из ключевых задач нового плана — решение экологических и транспортных проблем. В последние годы средняя температура воздуха в Ташкенте повысилась на 1 градус, а в некоторые дни уровень загрязняющих веществ превышает норму. К тому же, с каждым годом увеличивается количество автомобилей, что усложняет дорожное движение.
Генплан предусматривает значительное увеличение зеленых зон в городе и окрестностях: их площадь планируется увеличить в три раза — до 25 тысяч гектаров. Это позволит увеличить количество зеленых насаждений на душу населения с 3 до 6 квадратных метров.
Также в планах улучшение доступности социальной и транспортной инфраструктуры: жители должны иметь возможность добраться до ближайшего детского сада, школы, больницы или торговых точек за 15 минут от места жительства. Для этого будет расширена сеть общественного транспорта, увеличено количество маршрутов и остановок. В частности, будут построены новые дороги и запущены маршруты метробусов.
Инфраструктурные системы города — электроэнергетика, водопровод и канализация — работают на пределе возможностей из-за быстрого роста города. В проекте предусмотрены меры для увеличения их мощностей, чтобы поддерживать комфортное проживание для горожан.
После окончательного утверждения генерального плана, его карты и данные обещают разместить в геоинформационной системе Градостроительного кадастра и на сайте хокимията Ташкента в открытом доступе.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность превращения Ташкента в современный мегаполис, способный обеспечивать комфортные условия для жизни и работы не менее чем для 7,5 миллионов человек. В рамках агломерации с городом планируется развивать Кибрайский, Зангиатинский, Юкоричирчикский, Уртачирчикский и Ташкентский районы Ташкентской области.