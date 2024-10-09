Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: Британия обвиняет Россию в создании «хаоса» на улицах Европы

Глава британской разведывательной службы МИ-5 Кен Маккаллум во вторник, 8 октября, заявил, что Великобритания столкнулась с растущей угрозой со стороны «приспешников Путина» и «заговоров» со стороны Ирана. Россия и Иран, по его словам, все чаще используют наемников для организации поджогов, актов диверсий и нападений на оппозиционеров, а также для создания беспорядка по всей Европе, пишет Джейсон Фаррелл в статье для Sky News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В своем первом выступлении за последние два года Маккаллум отметил, что его команде предстоит «адская работа», и обрисовал картину многогранной угрозы, с которой столкнулась Великобритания: возрождающиеся террористические организации, плюс Иран и Россия. По его словам, за год объем работы по борьбе с государственными угрозами увеличился на 48%, говорится в статье Sky News.

Во-первых, Маккаллума беспокоит возрождение исламского терроризма, в частности усиление угрозы со стороны «Аль-Каиды» и Исламского государства (запрещенные в России террористические группировки). За последний месяц более трети приоритетных расследований МИ-5 были связаны с организованными зарубежными террористическими группировками.

Во-вторых, глава службы британской разведки заявил, что угроза со стороны Ирана возросла «в беспрецедентных масштабах», и предупредил, что якобы Иран наряду с Россией «привлекает доверенных лиц» для «выполнения своей грязной работы».

Он отметил, что Иран стал враждебнее. С 2022 года Тегеран, по данным МИ-5, пытался 20 раз атаковать проживающих в Британии лиц, в основном «критиков режима и диссидентов». Как утверждает глава британской разведки, в этих схемах привлекались различные исполнители — от международных наркоторговцев до мелких преступников.

Но особенно активен в этом отношении Кремль — и это третья угроза: Москва, согласно главе МИ-5, активизировалась после того, как из Европы были высланы 750 российских дипломатов после начала военного конфликта на Украине. «Нам следует ожидать продолжения актов агрессии здесь, в нашей стране», предупредил Маккаллум.

Хотя, как сказал Маккаллум, высылка дипломатов нанесла ущерб российским разведывательным службам, они продолжают выполнять «постоянную миссию по созданию хаоса на британских и европейских улицах» с помощью «поджогов, саботажа и многого другого».

Маккаллум обратился напрямую к «преступникам» с грозным предупреждением: «Если вы берете деньги у Ирана, России или любого другого государства для совершения незаконных действий в Великобритании, на вас обрушится вся мощь аппарата национальной безопасности. Это выбор, о котором вы пожалеете».