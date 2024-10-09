Sky News: Британия обвиняет Россию в создании «хаоса» на улицах Европы

Глава британской разведывательной службы МИ-5 Кен Маккаллум во вторник, 8 октября, заявил, что Великобритания столкнулась с растущей угрозой со стороны «приспешников Путина» и «заговоров» со стороны Ирана. Россия и Иран, по его словам, все чаще используют наемников для организации поджогов, актов диверсий и нападений на оппозиционеров, а также для создания беспорядка по всей Европе, пишет Джейсон Фаррелл в статье для Sky News.