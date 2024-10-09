Токаев: Молодые религиозные лидеры придадут новый импульс международной безопасности

«Идея создания этого Форума возникла в ответ на растущие глобальные проблемы. На этом тревожном фоне, как подчеркивает Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, диалог — это единственный путь к созданию благоприятной среды для достижения согласия по новым принципам и нормам. В современном мире, в условиях нарастания конфликтов и противоречий, духовная дипломатия играет важную роль в качестве проводника между культурами и религиями, а также для объединения усилий в борьбе с глобальными вызовами. И первый Форум молодых религиозных лидеров является частью этой миссии. Мы убеждены, что именно вы, молодые лидеры, способны придать новый импульс межрелигиозному диалогу, продолжить и укрепить традиции мира, толерантности и взаимопонимания».