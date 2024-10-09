В Татарстане предложили наказывать релокантов за нарушения за рубежом

«Ъ» отмечал, что сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации). В отзыве кабмина было сказано, что круг административных правонарушений против интересов России, которые могут быть совершены за пределами страны, «не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».