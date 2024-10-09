Встреча глав Британии, Германии, США и Франции в Рамштайне отменена

«Скорее всего, предвыборный штаб демократов тоже настоятельно советовал [Байдену] в данный момент страну не покидать, потому что в противном случае тот же [республиканец Дональд] Трамп и другие бы сказали: “Вот, смотрите, они опять решают чужие вопросы далеко от нашей великой Америки, в то время как в нашей великой Америке происходит такое”, — сказал Климов в интервью интернет-изданию “Абзац”.