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Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного оружия.

Источник: Reuters

«Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», — сказал политик.

Он пояснил, что планировавшаяся сделка предполагала дальнейшее распространение на другие страны.

«Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много», — добавил Трамп.

В апреле 2023 года экс-президент рассказывал, что обсуждал денуклеаризацию с Владимиром Путиным, которому «идея понравилась». По словам Трампа, Россия и Китай были готовы отказаться от своих ядерных арсеналов.

Трамп Дональд