Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

«Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», — сказал политик.
Он пояснил, что планировавшаяся сделка предполагала дальнейшее распространение на другие страны.
«Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много», — добавил Трамп.
В апреле 2023 года экс-президент рассказывал, что обсуждал денуклеаризацию с Владимиром Путиным, которому «идея понравилась». По словам Трампа, Россия и Китай были готовы отказаться от своих ядерных арсеналов.