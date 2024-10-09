Danas: Вучич в этом году не поздравил Путина с днем рождения

После 2022 года о том, что Вучич поздравлял Путина с днем рождения, Белград не сообщал, как и Кремль: в списке поздравивших президента с личным праздником в 2023 году пресс-служба главы государства президента Сербии не упоминала. Однако в марте этого года президент Сербии поздравил Путина с победой на выборах через посла России в Белграде Александра Боцана-Харченко, передав ему письмо.