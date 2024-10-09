Четыре городских округа в Крыму утратят свой статус

Четыре округа в Крыму перестанут быть городскими в связи с изменениями в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в России, которые были внесены еще в 2019 году, а также с готовящимися обновлениями закона об организации публичной власти в субъектах РФ.
«Были внесены изменения, где предусматривался наряду с городскими округами, муниципальными районами и городскими сельскими поселениями еще новый вид муниципального образования — муниципальный округ. Это территория наибольшая по численности сельского населения. Алушта, Феодосия, Ялта, Судак относятся к этим видам. Там больше сельского населения. И формально они не подходят под статус городского округа».
По его словам, на населении изменение статуса никак не отразится.
«Вместо городского округа будет называться муниципальный. И все. Это просто изменение в документах. То есть это организация по-другому местных органов самоуправления внутри. Для жителей ничего не поменяется: ни прописка, ни адреса, ни льготы», — подчеркнул Шантаев.
И отметил, что согласно изменениям в федеральное законодательство, которые разрабатываются с 2021 года и скоро будут приняты, в муниципальных образованиях Крыма может появиться одноуровневая система власти вместо нынешней, двухуровневой.
По его словам, это должно облегчить жителям республики пути решения самых разных вопросов на местах, от получения справок до оформления льгот.
Так, например, на сегодняшний день местные советы не имеют полномочий решать проблемы из области социальной защиты, архитектуры, градостроительства и многому другому — это уровень района, сказал Шантаев. При этом у главы района де-юре нет власти над отдельными поселениями, подчеркнул он.
«Де-факто на личностных отношениях, договоренностях, уважении друг к другу все это работает. А юридически глава района не управляет главой поселения — это два разных уровня власти, которые существуют параллельно. Вот чтобы эту параллельность убрать, есть такой предложение», — сказал председатель комитета.
Если оно будет поддержано, то на базе каждого района в Крыму будет создан один муниципальный округ. А на основе бывших сельских поселений останутся территориальные органы администраций, куда человек сможет прийти сразу по всем вопросам, пояснил Шантаев.
«Это четкая управляемость, так как в районе есть один реальный руководитель. Очень много регионов сейчас, и в том числе южных, идут по этому пути, обсуждают с жителями. Как будет в Крыму — время покажет. Подождем принятия закона, посмотрим», — подытожил председатель комитета.
Напомним, в июле текущего года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 37 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, которым расширены права муниципальных образований в области формирования местных администраций.