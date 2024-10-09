Четыре городских округа в Крыму утратят свой статус

Четыре округа в Крыму перестанут быть городскими в связи с изменениями в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в России, которые были внесены еще в 2019 году, а также с готовящимися обновлениями закона об организации публичной власти в субъектах РФ.