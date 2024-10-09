Последние зарубежные новости за 9 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Глава британской разведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что Великобритания сталкивается с увеличением угроз со стороны «приспешников Путина» и «заговоров» со стороны Ирана. Россия и Иран, по его словам, зачастую используют наемников для поджогов, диверсий и атак на оппозиционеров.