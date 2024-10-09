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Последние зарубежные новости за 9 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 9 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

Источник: AP 2023

Генерал Кристофер Каволи, главком ВС НАТО в Европе, предложил Вашингтону поставить Киеву систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM. Он не объяснил задержки с поставками, несмотря на запросы Украины.

От «Катрины» до «Милтона»: как ураганы влияют на политику и выборы в США — Firstpost

Источник: Reuters

Стихийные бедствия в США, такие как ураганы «Хелен» и «Милтон», меняют политический ландшафт. Ураганные кризисы активно входят в риторику и стратегию политиков, формируя общественное мнение и влияя на перспективы выборов.

Sky News: Британия обвиняет Россию в создании «хаоса» на улицах Европы

Источник: Reuters

Глава британской разведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что Великобритания сталкивается с увеличением угроз со стороны «приспешников Путина» и «заговоров» со стороны Ирана. Россия и Иран, по его словам, зачастую используют наемников для поджогов, диверсий и атак на оппозиционеров.

The American Conservative: в армии США могут вернуть призыв

Источник: Shutterstock

В последней «Стратегии национальной безопасности США» говорится: «для нас нет ничего невозможного», что выглядит нелепо на фоне перенапряжения из-за глобальных кризисов, пишет Закари Йост. Американские усилия в Украине терпят неудачу, истощая запасы и предоставляя России опыт в борьбе с американскими системами вооружений.

MWM: ВСУ понесли огромные потери в Курской области из-за ударов Су-34

Источник: РИА "Новости"

ВСУ понесли значительные потери в Курской области от ударов российских истребителей Су-34. Ограниченные средства ПВО в этом районе позволили России проводить интенсивные авиаудары, что привело к огромным потерям среди украинских войск и их союзников.