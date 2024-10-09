CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины
Генерал Кристофер Каволи, главком ВС НАТО в Европе, предложил Вашингтону поставить Киеву систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM. Он не объяснил задержки с поставками, несмотря на запросы Украины.
От «Катрины» до «Милтона»: как ураганы влияют на политику и выборы в США — Firstpost
Стихийные бедствия в США, такие как ураганы «Хелен» и «Милтон», меняют политический ландшафт. Ураганные кризисы активно входят в риторику и стратегию политиков, формируя общественное мнение и влияя на перспективы выборов.
Sky News: Британия обвиняет Россию в создании «хаоса» на улицах Европы
Глава британской разведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что Великобритания сталкивается с увеличением угроз со стороны «приспешников Путина» и «заговоров» со стороны Ирана. Россия и Иран, по его словам, зачастую используют наемников для поджогов, диверсий и атак на оппозиционеров.
The American Conservative: в армии США могут вернуть призыв
В последней «Стратегии национальной безопасности США» говорится: «для нас нет ничего невозможного», что выглядит нелепо на фоне перенапряжения из-за глобальных кризисов, пишет Закари Йост. Американские усилия в Украине терпят неудачу, истощая запасы и предоставляя России опыт в борьбе с американскими системами вооружений.
MWM: ВСУ понесли огромные потери в Курской области из-за ударов Су-34
ВСУ понесли значительные потери в Курской области от ударов российских истребителей Су-34. Ограниченные средства ПВО в этом районе позволили России проводить интенсивные авиаудары, что привело к огромным потерям среди украинских войск и их союзников.