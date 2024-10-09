Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп

«Если они были палестинскими мирными жителями, если они бежали и были застрелены израильскими силами, то это недопустимо. Мы ожидаем, что власти Израиля проведут расследование. Мы ожидаем, что он привлекут людей к полной ответственности», — сообщил он журналистам на брифинге.