Израиль расследует сотни возможных нарушений ЦАХАЛ в Газе, заявил Госдеп

«Если они были палестинскими мирными жителями, если они бежали и были застрелены израильскими силами, то это недопустимо. Мы ожидаем, что власти Израиля проведут расследование. Мы ожидаем, что он привлекут людей к полной ответственности», — сообщил он журналистам на брифинге.
Миллер отметил, что США самостоятельно не будут проводить расследование данного инцидента, рассчитывая на надлежащие действия со стороны Израиля, добавив, что далеко не единственный пример подобных нарушений.
«Они заявили нам, что у них есть сотни и сотни продолжающихся расследований возможных нарушений правил действия ЦАХАЛ», — подчеркнул он.
Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что четверо палестинцев были застрелены израильским спецназом в городе Наблус на Западном берегу. В сообщении агентства сообщалось, что в среду вечером четверо парней погибли после того, как израильские специальные силы открыли огонь по автомобилю, в котором они ехали, в городе Наблус.