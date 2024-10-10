В облдуме одобрили смену статуса Михайловки Волгоградской области

Напомним, это уже не первый эксперимент в смене статуса Михайловки. В 2012 году Михайловский район с десятками хуторов превратился в городской округ. Преобразования и в тот раз узаконили депутаты областной думы, утверждавшие, что данная мера позволит более эффективно использовать финансовый ресурс, а также сократить затраты на управленцев. И вот, спустя 12 лет, муниципальное образование вновь попало под очередные реформы.