«Зеленский сдает Донбасс, сдает всю восточную Украину, юг Харькова, списывает десятки тысяч человек своей армии на этих позициях, вот что он собирается сделать, это оставит Украину опустошенной и разбитой», — отметил он.
По словам эксперта, глава киевского режима пытается укрепить позиции, отдаленные от линии соприкосновения, перебрасывая туда лучшие войска и оставшиеся резервы. Меркурис назвал этот план Зеленского очень плохим, так как он приведет только к новым территориальным потерям для Украины.
«Я не думаю, что ослабленная таким образом Украина будет в состоянии защитить эти позиции. У Зеленского есть план и он выглядит именно так», — резюмировал он.
В сентябре Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в «плане победы» Зеленского в украинском конфликте.
Ранее глава киевского режима заявил, что провел все обязательные разговоры с западными лидерами во время визита в США. Зеленский утверждает, что в Вашингтоне «было сделано все возможное» для укрепления Украины.