«Территория потеряна»: офицер ВСУ рассказал, что произошло на передовой

«Глядя на карту боевых действий с точки зрения комбата, я могу сказать, что Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским (Красноармейским. — Прим. ред.), потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна», — отметил он.
По словам офицера, освобождение Угледара позволяет российским военным направить на Красноармейск большое количество личного состава и техники с юга.
Лапин также добавил, что у ВСУ недостаточно подразделений, чтобы помешать противостоящей силе.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.