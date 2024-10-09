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США не снимут ограничения на удары вглубь России, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. США не снимают ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации, заявила в среду высокопоставленная представительница министерства обороны США.

Источник: Reuters

«Мы не поменяли свою позицию в этом», — сообщила она журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине.

Представительница Пентагона уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрят собственную политику в этом вопросе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».