Владимир Путин запустил на полную мощность ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

В Крымском районе на полную мощность заработала ТЭС «Ударная». Запуском третьего энергоблока по видеосвязи руководил глава государства Владимир Путин.
«Запуск этого значимого энергообъекта позволит нам значительно увеличить электрические мощности региона, повысить надежность энергоснабжения для жителей, санаторно-курортной отрасли, а также покроет дефицит энергии для предприятий. Мы сможем запустить промпарки и технопарки, развивать экономику и обеспечить новый уровень жизни и отдыха в Краснодарском крае», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Строительство электростанции началось в 2018 году. После ввода в эксплуатацию она сможет перекрывать 30% потребностей в электроэнергии в регионе. Объем инвестиций в проект составил 60 млрд. рублей. Это первая в стране ТЭС с установленной отечественной турбиной. Ранее газовые турбины большой мощности поставлялись только из-за рубежа.