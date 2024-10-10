Владимир Путин запустил на полную мощность ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

Строительство электростанции началось в 2018 году. После ввода в эксплуатацию она сможет перекрывать 30% потребностей в электроэнергии в регионе. Объем инвестиций в проект составил 60 млрд. рублей. Это первая в стране ТЭС с установленной отечественной турбиной. Ранее газовые турбины большой мощности поставлялись только из-за рубежа.