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В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 9 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике правонарушителей отправят в зону спецоперации, вместо административной ответственности, где они смогут показать «храбрость, дерзость и лихачество».

Источник: © РИА Новости

«Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодёжь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни… Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. Кадыров добавил, что в настоящее время, с учетом того, что формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, «это будет уместно».

Он подчеркнул, что места найдутся «для всех» и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову, взять этот вопрос под контроль.

Кадыров Рамзан