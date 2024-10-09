В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров

«Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодёжь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни… Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. Кадыров добавил, что в настоящее время, с учетом того, что формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, «это будет уместно».
Он подчеркнул, что места найдутся «для всех» и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову, взять этот вопрос под контроль.