В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров

«Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодёжь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни… Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в Telegram-канале.