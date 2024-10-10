Путин заявил, что в РФ существенно выросло промышленное производство

В России значительный рост показывает промышленное производство. На этот факт обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах страны.
Положительную динамику при этом демонстрируют обрабатывающие отрасли, которые развиваются с опережением. Лидер отметил, что во многом речь идет о совместном результате бизнеса и государства, которые занимаются обновлением и качественным развитием производственных мощностей.
«У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», — сказал Путин.
Ранее президент отметил, что распространение в России практики вывоза древесины как сырья и ввоза товаров, полученных из нее за границей, является неправильным.