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Путин заявил, что в РФ существенно выросло промышленное производство

Положительную динамику демонстрируют обрабатывающие отрасли.

В России значительный рост показывает промышленное производство. На этот факт обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах страны.

Положительную динамику при этом демонстрируют обрабатывающие отрасли, которые развиваются с опережением. Лидер отметил, что во многом речь идет о совместном результате бизнеса и государства, которые занимаются обновлением и качественным развитием производственных мощностей.

«У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», — сказал Путин.

Ранее президент отметил, что распространение в России практики вывоза древесины как сырья и ввоза товаров, полученных из нее за границей, является неправильным.