Минобороны Израиля пригрозило Ирану «смертоносным» ударом

Израиль намерен нанести удар по территории Ирана в ответ на его ракетную атаку. Такое заявление сделал министр обороны еврейского государства Йоав Галант, передает 12-й канал местного телевидения.
По его словам, удар будет носить неожиданный и смертоносный характер. Он будет настолько резким, что иранцы «не успеют ничего понять».
«Иранская атака была агрессивной, но неточной. Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной», — указал Галант на встрече одного из подразделений разведки израильской армии.
Он при этом обратил внимание, что иранская атака не навредила ВВС Израиля. Авиабазы продолжают работу, воздушные судна не пострадали.
Ранее сообщалось, что израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого в сентябре генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.