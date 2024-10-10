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Путин: сотни заводов начали функционировать в РФ за последние годы

В стране наблюдается рост промышленного производства.

Сотни новых заводов появились на территории России за последние годы. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах.

По его словам, некоторые из новых объектов стали настоящими промышленными гигантами. Например, речь идет о горно-металлургическом комбинате «Удокан» в Забайкалье, Тайшетском алюминиевом заводе в Иркутской области, «Запсибнефтехиме» в Тюменской области.

«У нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик», — обратил внимание Путин.

Также президент заявил, что обрабатывающие отрасли российской промышленности развиваются с опережением. В целом на этом направлении демонстрируется положительная динамика.