Путин: сотни заводов начали функционировать в РФ за последние годы

Сотни новых заводов появились на территории России за последние годы. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах.
По его словам, некоторые из новых объектов стали настоящими промышленными гигантами. Например, речь идет о горно-металлургическом комбинате «Удокан» в Забайкалье, Тайшетском алюминиевом заводе в Иркутской области, «Запсибнефтехиме» в Тюменской области.
«У нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик», — обратил внимание Путин.
Также президент заявил, что обрабатывающие отрасли российской промышленности развиваются с опережением. В целом на этом направлении демонстрируется положительная динамика.