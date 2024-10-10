Путин: сотни заводов начали функционировать в РФ за последние годы

По его словам, некоторые из новых объектов стали настоящими промышленными гигантами. Например, речь идет о горно-металлургическом комбинате «Удокан» в Забайкалье, Тайшетском алюминиевом заводе в Иркутской области, «Запсибнефтехиме» в Тюменской области.