Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

«Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению экс-президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.
Трамп также подчеркнул, что на данный момент лидирует в опросах, и его отрыв от соперницы увеличивается с каждым днём, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Он привёл в пример недавние дебаты, где его соратник Джей Ди Вэнс «без труда одержал победу» над своим оппонентом от демократов Тимом Уолцем.
«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — добавил Трамп, отметив, что первое, что делает проигравший, — требует реванша, однако, по его словам, для этого уже нет времени.
Ранее Камала Харрис заявила, что полностью поддерживает текущий курс администрации Байдена, что Трамп воспринял как признак отсутствия новых идей со стороны её предвыборного штаба.