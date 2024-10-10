Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

«Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social. По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена, что, по мнению экс-президента, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.