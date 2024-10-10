В Белом доме не смогли подтвердить данные о звонках Трампа Путину

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у властей США нет доказательство того, что бывший президент Дональд Трамп разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным после 2021 года. Об этом она сказала в ходе брифинга.
По словам Жан-Пьер, данные о телефонных переговорах Трампа и Путина являются лишь предположением.
«Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу», — отметила она.
Ранее американский журналист-расследователь Боб Вудворд сообщил, что президент РФ и экс-лидер США могли контактировать до семи раз после января 2021 года — когда президентский срок Трампа подошел к концу.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что информация Вудворда не соответствует действительности. Он подчеркнул, что Путин и Трамп не проводили телефонных переговоров после того, как Трамп перестал быть президентом.