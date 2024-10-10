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Жириновский предполагал, что США столкнутся с потопом из-за мощного урагана

Свое «предсказание» политик озвучивал в 2003 году.

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупреждал Соединенные Штаты о возможном затоплении, которое настигнет страну из-за мощного и разрушительного урагана. Свое заявление он озвучил 28 января 2003 года.

Жириновский обращался к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу — младшему. Он отмечал, что гравитационное поле Земли будет слегка изменено.

«И твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся страна твоя будет под водой!» — говорил политик.

Напомним, что на американское государство в данный момент надвигается крупнейший ураган «Милтон». По обновленным данным, максимальная скорость ветра достигает около 195 километров в час с более сильными порывами.